В Томске женщину приговорили к 15 года колонии за убийство беременной подруги

2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томске вынесли обвинительный приговор 42-летней женщине, обвиняемой в убийстве беременной подруги, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе суда и следствия выяснилось, что в конце декабря между подсудимой и ее приятельницей, в гостях у которой она находилась, возник конфликт. В результате беременная женщина пыталась выпроводить подругу из дома. Однако подсудимая толкнула приятельницу, сбила с ног, села ей на спину, сдавила руками шею и затолкнула в рот тряпку. В результате потерпевшая скончалась на месте от асфиксии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). На суде коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт, придя к выводу о том, что подсудимая не заслуживает снисхождения.

В результате женщину приговорили к 15 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год, в течение которых государственные органы будут наблюдать за поведением осужденной после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил.

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