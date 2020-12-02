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В Томской области служба занятости проведет мастер-классы и ярмарки-вакансий в рамках декады инвалидов

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С 1 по 10 декабря в Томской области традиционно отмечается Декада инвалидов. Центры занятости Томской области ежегодно проводят десятки разнообразных мероприятий — тренинги, онлайн ярмарки вакансий, мастер-классы и др.

В Томске подготовлены специальные обучающие программы по приобретению навыков работы с основами компьютерной грамотности, тренинг по развитию потенциального профессионального роста «Мой профессиональный путь», мастер- класс по составлению резюме для поиска работы, организация собеседований с работодателями.

С 1 по 10 декабря будет работать телефон горячей линии по вопросам трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, также работодатели могут получить консультацию по квотированию рабочих мест для инвалидов 8 (3822) 46 93 91, 46 93 70.

8 декабря Каргасокский центр занятости проведет для детей с ограниченными возможностями профориентационную онлайн игру. Специалисты асиновского центра занятости в режиме онлайн расскажут о возможностях портала «Работа в России», шаблонах по составлению профессионального резюме, быстрому поиску вакансий с применением специальных фильтров. В Первомайском районе пройдут мини-ярмарки вакансий.

Ежегодно мероприятиями декады охвачены более 1000 граждан и работодателей Томской области.

Узнать о мероприятиях в своем районе или городе можно по ссылке.

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