В «Точке кипения — Томск» прошла конференция TEDxTomsk «Покоряя глубины»

1 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 28 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» прошла независимая конференция TEDxTomsk на тему «Покоряя глубины». Спикеры TEDxTomsk, представляющие разные сферы профессиональной деятельности, поделились, как они в своей жизни и работе «сдвигают» границы неизвестного и развивают «сенсоры», позволяющие видеть глубину и сложность современного мира.

В первом выступлении участница научных арктических экспедиций, аспирантка НИ ТПУ Елизавета Клеванцева рассказала о том, почему важно заниматься изучением Арктики для понимая климатических изменений, а также о своем опыте участия в двух трансарктических экспедициях и личных впечатлениях от прохождения Северного морского пути.

«Несколько десятилетий назад в Арктике были обнаружены метановые сипы, представляющие собой небольшие зоны, в пределах которых происходит активный выход газов с морского дна через толщу воды в атмосферу. В зонах их появления зарегистрирована аномальная концентрация метана — одного из парниковых газов, которые дают весомый вклад в парниковый эффект на планете», — рассказывает Елизавета. По ее словам, в процессе наблюдений в течение нескольких десятилетий выяснилось, что концентрация метана увеличилась. Еще недавно вопрос таяния вечной мерзлоты был дискуссионным. «По анализу кернов мы выяснили, что вечная мерзлота деградирует. И сейчас мы занимаемся моделированием сценариев развития этих процессов», — пояснила Елизавета.

Елизавета Клеванцева Фото: Точка кипения — Томск

Спикер из Санкт-Петербурга, технологический предприниматель, генеральный директор креативного пространства «Люмьер-Холл» и основатель «Планетария №1» Евгений Гудов рассказал о том, как организован достаточно сложный процесс — переработка мусора с использованием роботов и нейросетей. «У вас есть готовый дата-сет, где робот различает бутылочку, баночку, алюминий, но когда вы приходите на реальный мусорный конвейер, то там все едет вперемешку. Как обучить нейросеть действительно эффективно сортировать мусор? Мы эту задачу, можно сказать, решили», — рассказывает Гудов. По его словам, сейчас алгоритмы настроены на определение 27 наименований, в том числе бутылок по цветам, банок, твердого пластика, алюминиевых банок, различных тетра-паков, а также молочного белого пластика. Робот работает в режиме 24/7. «Робот окупается за два года, это кардинально меняет суть бизнеса. И это лишь одна сфера. Делать землю чище приятно и полезно. А что касается сортировки отходов дома, то это облегчает работу и людям, и роботам. Сейчас мы проектируем завод будущего, который будет перерабатывать до 100% отходов во что-то полезное: или в энергию или газ», — уверен спикер.

Евгений Гудов Фото: Точка кипения — Томск

Елена Никоноле, художник новых медиа из Москвы, независимый куратор и преподаватель университетов ИТМО, Иннополис, Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко рассказала о том, что такое искусство глубоких медиа и чем оно отличается от искусства новых медиа. «Искусство новых медиа — это искусство, которое использует технологии как инструмент. Это активно развивающаяся область современного искусства, поскольку постоянно возникают новые технологии и новые жанры, новые виды искусства. Художники могут работать с генной инженерией, интернетом вещей, искусственным интеллектом, — говорит Никоноле. — А искусство глубоких медиа — это такой концепт, благодаря которому мы можем увидеть в работах художников проявленные скрытые свойства объектов и явлений». По словам Елены, deep-медиа относится к контексту постгуманизма, то есть художники предлагают помыслить человека не как меру всех вещей, а как актора в другом ряду таких же акторов — растений, животных, птиц, технологий и даже химических элементов.

Елена Никоноле Фото: Точка кипения — Томск

Рассуждая о роли искусства, спикер отсылается к мысли Маршалла Маклюэна: «Искусство действует как радар». «Оно является системой быстрого реагирования, которое позволяет обществу адаптироваться к новым технологиям», — поясняет художник новых медиа. По мнению Елены, основой задачей медиаискусства является предвосхищение и помощь людям в понимании скрытых основ технологий, их опасностей и потенциала.

Директор центра Herriot Watt НИ ТГУ Валерий Рукавишников рассказал в своем выступлении, как повышать сложность проектов и при этом обретать «устойчивость» своих действий, драйвить команду и делать шаги в туман неопределённости. «Став руководителем, я столкнулся с шаблоном в своей деятельности — „действие приносит деньги — повторяй действие“». По словам спикера, повторение этого шаблона не содержит никакого драйва, и вешняя среда стала «намекать», что без изменений могут быть проблемы. «Первый шаг в компании с большой неопределенностью мне позволил сделать мой опты работы в геологии. Мы запустили внутренний проект, он не требовал денег, но требовал умственных и временных вложений. Через год он стал приносить результат. Если ваш проект хоть чуть-чуть интереснее и сложение того, что было до этого, то появляется особый драйв, который хочется повторить, — отмечает Валерий. — Сложность — это интерес».

Валерий Рукавишников Фото: Точка кипения — Томск

Подводя итог, Валерий рассказал, что перейти на новые уровни сложности в работе смогли не все члены команды, а только те, кто был в состоянии осознанно инвестировать время в себя, свое развитие и людей вокруг. «Развитие и шаг в неопределённость — это и есть новый барьер сложности, который вы берете для себя», — заключил спикер.

Евгений Павловский, доцент математического центра Академгородка из Новосибирского государственного университета рассказал в своем выступлении о том, что такое человек с точки зрения математической логики. «Все попытки описания человека были в основном логические, пока не произошла революция в нейронных сетях. Логический подход привел нас к изобретению объектно-логического подхода в программировании. Но есть и нелогический способ — когнитивные навыки человека. Машинное обучение подтвердило, что их также возможно моделировать: классификацию, прогнозирование, праксис (ориентация человека в пространстве) и так далее», — рассказывает Евгений.

Евгений Павловский Фото: Точка кипения — Томск

Отвечая на вопрос, что же такое человек, спикер предложил свою версию ответа: «Человек — это свет», а не интеллект и даже не физическое тело. По словам Павловского, человек обладает всеми характеристиками света, поскольку свет это и волна, и частица, которая квантуется при измерении. «Когда мы измеряем человека, например, знаешь ты человека или нет, был он на лекции или нет, то мы по аналогии со светом квантуем его», — разъясняет Евгений.

Основатель и арт-директор Студии оптических иллюзий in[visible], медиахудожник, автор статей по теоретической физике Вадим Эпштейн в своем выступлении подошел с другой стороны к искусственному интеллекту (AI — Artificial intelligence) и машинному зрению (MV — Machine Vision), предложив зрителям альтернативную расшифровку: AI — как искусственное воображение (imagination), а MV — как машинное видение. Спикер рассказал о том, как нейросети могут по аналогии с детальностью человеческого мозга сами создавать эстетически ценные визуальные продукты.

Вадим Эпштейн Фото: Точка кипения — Томск

Вадим продемонстрировал визуальный ряд из собственных работ по переносу стиля, известных по приложению Prisma, с добавлением математики и сферической геометрии Римана. Привел примеры работ нейросетей StarGAN v2 и генеративных нейросетей Google, а также рассказал об экспериментах с неправильным обучением сети, где сгенерированные образы представляют большую ценность с точки зрения эстетики и являют чистое творчество самой сети.

«Что касается семантики смысла, наполнения, один из первых примеров — техника DeepDream. где нейросеть усиливает образы, которых на самом деле нет, и это схоже с тем процессом, как формируются визуальные галлюцинации у людей. Тем самым мы можем моделировать процессы воображения, которые происходят в человеческом мозге. А смысловой глитч, когнитивная сбивка — это достаточно распространенный прием, когда какие-то технические неполадки используются для создания эстетики. И когда мы переносим это на восприятие, это также обретает смысловую составляющую», — отметил Вадим.

Финалом мероприятия стало специальное музыкальное выступление «Музыка — глубина, которую нельзя измерить» в исполнении дуэта врачей — нейрохирурга Андрея Байтингера и анестезиолога, нейрореаниматолога Владимира Корнилова.

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