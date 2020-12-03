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Короткометражка «Музейный shop» от Томского краеведческого музея участвует в Museums in Short-2020

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Видеоролик «Музейный shop» от Томского краеведческого музея участвует в Museums in Short-2020. Это конкурс короткометражек о музеях, который проводится итальянским Музеем промышленности и труда, Европейской музейной академией, Фондом музеев Брешии (Италия) в сотрудничестве с Форумом славянских культур и Международным советом музеев (Италия).

Премия Museums in Short, учрежденная в 2012 году, вручается учреждениям, авторам или продюсерам, которые используют видео для привлечения аудитории. Проекты могут включать документальные фильмы, анимацию, трейлеры и визуальные инсталляции.

В Томском краеведческом музее о конкурсе узнали из соцсетей. Посмотрев ролики участников предыдущих лет решили и сами принять участие.

«Сама идея проекта родилась во время подготовки к Ночи Музеев. Этой весной она впервые прошла в виртуальном формате, как и по всему миру. Перед нами стояла задача показать музей онлайн, чтобы человек проникся им и через экраны. Одна из самых главных задач любого музея — хранить и показывать экспонаты. Мы оказались в непростом положении, ведь в режиме карантинных ограничений мы этого сделать не могли. Тогда мы и придумали новую рубрику. Мы пофантазировали: что, если рекламировать старинные предметы из фондов так, как это делают в современном мире? Отправились в фонды на поиски предметов, вышедших из обихода (например, спиртовой утюг, арифмометр, патефон, примус и др). Также мы использовали такой жанр, как "магазин на диване"», — рассказывают начальник отдела маркетинга Анна Полякова и специалист отдела маркетинга Елена Фещенко.

Концепцию и сценарий роликов придумывают в отделе маркетинга. В съёмке и монтаже команде помогает компания Online-Media. А музыкальную подводку для видео записала томская оперная певица Елена Бурова. Для конкурсного видео команда музея добавила субтитры на английском языке.

«За 2 — 3 часа мы снимаем 4-5 роликов. Мы тщательно готовимся, придумываем слоганы, концепцию, пишем сценарий. Актёры — сотрудники разных отделов музея. А для рубрики „Магазин на диване“ мы пригласили профессиональных театральных актрис Олесю Кондратьеву и Анастасию Шульц. Если к Ночи музеев было готово 10 роликов, то к Ночи искусств мы записали еще 4. Все 12 роликов можно увидеть на нашем Youtube-канале. Мы любим этот творческий процесс. Это весело, мы можем посмеяться над рекламными штампами, рассказать о реальных преимуществах старинных предметов, показать их в современных условиях», — говорит Анна.

На сайте конкурса можно проголосовать за ролик Томского краеведческого музея. По итогам голосования будет разыгран приз зрительских симпатий. А все ролики-участники можно посмотреть тут.

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