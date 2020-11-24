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Nissan и Volkswagen столкнулись в Томске, один человек пострадал

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Накануне, декабря, в Томске столкнулись Volkswagen Jetta и Nissan X-Trail, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.05 на Иркутском тракте, 118. По предварительным данным, 40-летний водитель Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

В результате ДТП водитель Nissan с травмами доставлен в больницу.

Водитель автомобиля Vоlkswаgеn управлял транспортным средством с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояния опьянения он отказался.

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