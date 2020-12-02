Томский политех вошел в топ-5 предметных рейтингов RAEX

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политех попал в топ-5 лучших вузов страны по направлениям «Машиностроение и робототехника» и «Инжиниринг и технологии» по версии рейтингового агентства RAEX. Томский госуниверситет также вошел в шесть рейтингов.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, новые рейтинги включают десять сфер: математика, физика и астрономия, информационные технологии, инжиниринг и технологии, машиностроение и робототехника, строительство и архитектура, медицина, экономика и управление, сельское хозяйство, гуманитарные науки.

В списке вузов по направлению «Машиностроение и робототехника» ТПУ занял третье место, набрав 61,9 балла. Впереди только МГТУ им. Н.Э. Баумана и Университет ИТМО. Кроме того, по направлению «Инжиниринг и технологии» Томский политех стал четвертым с результатом в 65,2 балла.

На положение вузов в предметных рейтингах влияли три фактора — уровень абитуриентов, научные публикации, а также оценки вузов в ходе репутационных опросов.

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