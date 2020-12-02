18+
18+

Томский политех вошел в топ-5 предметных рейтингов RAEX

Образование и наука, Томские новости, ТПУ, ТПУ политех вуз образование рейтинги Томский политех вошел в топ-5 предметных рейтингов RAEX

Томский политех попал в топ-5 лучших вузов страны по направлениям «Машиностроение и робототехника» и «Инжиниринг и технологии» по версии рейтингового агентства RAEX. Томский госуниверситет также вошел в шесть рейтингов.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, новые рейтинги включают десять сфер: математика, физика и астрономия, информационные технологии, инжиниринг и технологии, машиностроение и робототехника, строительство и архитектура, медицина, экономика и управление, сельское хозяйство, гуманитарные науки.

В списке вузов по направлению «Машиностроение и робототехника» ТПУ занял третье место, набрав 61,9 балла. Впереди только МГТУ им. Н.Э. Баумана и Университет ИТМО. Кроме того, по направлению «Инжиниринг и технологии» Томский политех стал четвертым с результатом в 65,2 балла.

На положение вузов в предметных рейтингах влияли три фактора — уровень абитуриентов, научные публикации, а также оценки вузов в ходе репутационных опросов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На следующей неделе в Томской области могут ввести дополнительные ограничения

11 ноября 2020
Томские новости

В «Точке кипения–Томск» пройдет открытая лекция по арт-программированию

28 ноября 2020
Томские новости

Более 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

16 ноября 2020
Томские новости

СКР будет просить об аресте на 2 месяца подозреваемого в превышении полномочий мэра Томска

13 ноября 2020
Томские новости

Более 190 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

23 ноября 2020
Томские новости

Томичей приглашают полюбоваться на «локоны кивающей девушки»

27 ноября 2020
Томские новости

В Томске 19-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа и Hyundai

12 ноября 2020
Томские новости

ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

3 ноября 2020
Томские новости

Томичам расскажут, как сделать книжный бум из местного авантюрного романа

10 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle