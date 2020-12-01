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Более 1 000 ледовых блоков подготовили для строительства ледового городка в центре Томска

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В Томске на пл.Ново-Соборной продолжается монтаж главной городоской елки, также началась сборка ледовой горки. Для строительства ледового городка здесь подготовлено более 1 000 ледяных блоков, сообщает пресс-служба мэрии.

Также, сегодня начата подготовка снежной «подушки» под каток, в ближайшие дни начнется его заливка в переулке Томском под «звездным небом«. Он откроется для посещения вместе с ледовым городком. Над катком загорятся 200 разноцветных звезд. Ранее работники «Горсетей» провели замену вышедших из строя элементов иллюминации.

«Горожане с нетерпением ждут открытие катка в переулке Томском, а мы прорабатываем механизмы, как сделать катание максимально безопасным. Планируется, что волонтеры будут следить за числом людей находящихся на катке, а работа пункта проката будет организована с соблюдением санитарных требований», - рассказала глава Советского района Оксана Рубцова.

Площадь украсят фигуры сказочных героев и другие ледовые декорации. Уже сегодня для этих целей компания-подрядчик заготовила более 1000 блоков льда на озере Боярском. Для работы будут использоваться фрагменты около 20 сантиметров толщиной.

Традиционно площадь Ново-Соборную украсят и различные светодиодные фигуры. Предполагается, что работы здесь будут завершены до 10 декабря.

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