Бюджет Томска принят в окончательном чтении с дефицитом 5% от расходов

1 декабря 2020 / Томский Обзор

Депутаты думы Томска на заседании во вторник приняли бюджет города на 2021 год во втором, окончательном чтении с дефицитом 5% от расходов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента с заседания парламента.

Проект главного финансового комитета города был внесен в парламент в следующих пропорциях: доходы — 16,663 млрд рублей, расходы — 17,538 млрд рублей, дефицит — 874,5 млн рублей или 5% от расходов.

В структуре собственных доходов наибольшие поступления ожидаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 3,795 млрд рублей, земельного налога — 1,114 млрд рублей, налога, вменяемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 819 млн рублей, налога на имущество физических лиц — 482,9 млн рублей. Безвозмездные поступления из других бюджетов в 2021 году составят 9,188 млрд рублей.

Более половины расходов бюджета запланированы на развитие образования — 9,251 млрд рублей. Объем финансирования на дорожное хозяйство составит 1,243 млрд рублей, на общественный транспорт, включая субсидию «Трамвайно-троллейбусному управлению Томска», — 321,8 млн рублей.

Представленный проект бюджета поддержали 31 депутат, 3 — воздержались.

«В короткий срок нам удалось принять более-менее оптимизированный бюджет, в условиях жесткого дефицита, падения налоговых и неналоговых доходов. В ходе согласительной комиссии нам удалось учесть средства на ремонт дорог 2-3 категории, что является новшеством от депутатов седьмого созыва», — сообщил журналистам спикер гордумы Чингис Акатаев.

Доходы бюджета Томска на 2020 год с учетом последних поправок утверждены в размере 17,772 млрд рублей, расходы — 18,753 млрд рублей, дефицит — 981 млн рублей или 5,2% от расходов.

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