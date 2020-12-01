Red Wings в 2021 году намерен запустить рейс Улан-Удэ — Томск, планирует продлить его до Екатеринбурга

1 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания Red Wings в 2021 году приступит к выполнению рейса Улан-Удэ — Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В настоящее время между Улан-Удэ и Томском действует только ж/д сообщение. Время в пути на поезде составляет почти 40 часов.

Рейс включен в программу субсидирования Росавиации. Софинансирование маршрута по 25% обеспечивают бюджеты Томской области и Бурятии.

«Рейсы будут выполняться один раз в неделю в течение всего 2021 года. Полетным заданием авиакомпании Red Wings запланировано продолжение рейса до города Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Последние несколько лет регулярные рейсы по маршруту Томск — Екатеринбург выполняет авиакомпания «Руслайн».

Red Wings через «Объединенную авиастроительную корпорацию» контролирует госкорпорация «Ростех». Основной базовый аэропорт — московское «Домодедово».

До недавнего времени компания эксплуатировала, в основном, европейские Airbus A320/A321. В мае для поддержки российского авиапрома власти одобрили программу поставки Red Wings 60 самолетов SSJ-100. После этого перевозчик сообщил о планах развития базы в екатеринбургском аэропорте «Кольцово».

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