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В Томской области заработал онлайн-сервис для больных COVID-19 и тех, кто с ними контактировал

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус COVID-19 сервис куда обращаться онлайн дистант В Томской области заработал онлайн-сервис для больных COVID-19 и тех, кто с ними контактировал

Сегодня, 1 декабря, в Томской области в постоянном режиме начал работу онлайн-сервис ковидтомск.рф, где можно сообщить о состоянии своего здоровья и получить оперативную обратную связь.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, с помощью нового сервиса томичи могут получить получить консультацию врача при наличии признаков заболевания ОРВИ, или установленном диагнозе COVID-19.

Также, с помощью ресурса жители региона, контактировавшие с заболевшим коронавирусом, могут передать свои данные в Роспотребнадзор. Для этого необходимо заполнить одну из трех подходящих ситуации анкет. На сайте представлены опросники для контактных лиц, для оценки самочувствия и для детей.

После заполнения анкеты и ее обработки на связь выйдут специалисты Центра удаленного медицинского мониторинга.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зафиксировано 18 тыс. 250 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 13 тыс. 197, умерших — 165. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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