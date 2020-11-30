Студенты высшей школы журналистики ТГУ запустили проект о современной молодежной культуре

Студенты факультета журналистики Томского госуниверситета запустили проект «За культуру будешь», посвященный современной молодежной культуре Томска. Героями статей и интервью стали комиксисты, стендап-комики, граффитчики, а также диджеи, фотографы, писатели и рокерши, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Эти люди часто не имеют финансовой поддержки, и главный двигатель их действий — энтузиазм. Но они любят дело, которым занимаются, они любят свой город и хотят сделать его интереснее», — отмечается на сайте проекта.

Руководителем проекта, редактором и одним из авторов стала выпускница ФЖ, журналист Марина Сенинг — она ведет спецпрактикум для студентов 2 курса, которые учатся по специализации «Новости, редактирование и письмо». В 2019 году темой спецпрактикума стала молодежная современная культура. После полугода работы оказалось понятно, что студенческие тексты заслуживают того, чтобы объединить их в большой проект.

Название проекта предложила одна из студенток Мария Збитнева. Это цитата из известного рэп-баттла между Оксимироном и Славой КПСС. Во время баттла Оксимирон начал читать стихотворение Николая Гумилева «Слово», на что Слава КПСС ответил: «За культуру, да, будешь читать?»

Дизайн сайта для проекта ЗКБ сделал преподаватель ФЖ Василий Вершинин. Переход на дистанционное обучение в связи с коронавирусом сказался на темпах общей работы, но 23 ноября проект, наконец, был открыт для общего доступа и уже обрел популярность. За трое суток он набрал 2 100 просмотров.

«Это очень хороший показатель для такого нишевого проекта, который запускается с нуля, без рекламы, и это говорит о том, что мы сделали интересный и востребованный медиапродукт. Андеграудная тусовка — на то и андеграундная, что практически не видна. Мы ее немного подсветили, и оказалось, что это интересно многим людям. Что там много классных героев, которые развивают городскую культуру практически без денег, а только по любви», — говорит Марина Сенинг.

«Я сначала думал, что проект будет только про граффити, а там много разделов — это круто, можно посмотреть вообще на современную культуру в целом, — рассказывает один из героев проекта райтер Захар Ефанов (SNA). — И меня безусловно радует, что вы заинтересовались этой темой. Интерес к культуре [граффити] в данный момент у нас в глубинке маленький. А вы берете эту тему и рассказываете: вот, у нас есть художники, посмотрите, что они делают. Безусловно, это дает плюс и самому городу, и культуре в целом, так как объясняет людям смысл граффити и, возможно, даже прививает интерес, любовь к этому».

Студенты отмечают, что благодаря участию в проекте стали активнее следить за культурными событиями города и людьми, которые занимаются творчеством.

«Я смотрела фильм про женскую рок-группу The Runaways. Меня возмутил эпизод, в котором на выступлении группы парни начали закидывать девушек чем-то и кричать, что им на сцене не место. Я захотела понять, как сейчас, в наше время, в нашем городе мужчины относятся к исполнению рока женщинами, — рассказывает об идее своего текста „Роковые женщины“ Анастасия Нейзлер. — Героини моего материала развеяли миф о гендерном неравенстве в роке. Однако, несмотря на фемповестку, он, в первую очередь, о музыке. О рокершах, которые обожают то, чем занимаются. И делают это круто».

Партнерами проекта «За культуру будешь» выступают Высшая школа журналистики ТГУ и фестиваль уличной культуры StreetVision. Проект реализован в рамках программы поддержки малых и региональных медиа Metamedia Lab, организованной общественно-полезной организацией Dekabristen e.V. (Берлин).

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