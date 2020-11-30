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Эксперт из Томска примет участие в выборе победителей премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Конкурсы и акции, Томские новости, конкурсы pr развитие связи с общественностью конкурс для журналистов медиа Эксперт из Томска примет участие в выборе победителей премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Томска и еще семи сибирских городов вошли в состав экспертного жюри ХI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Подать заявку на участие в конкурсе проектов на сайте luchnik-siberia.ru можно до 21 декабря.

Имя председателя жюри (по традиции им станет один из членов Попечительского совета или Жюри Национальной премии «Серебряный Лучник») будет объявлено в январе. В этом году определять победителей региональной премии приглашены:

Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «В этом году особенное жюри: только один человек за 11 лет существования премии уже был в его составе, остальные специалисты, за чьими достижениями мы следим давно, приглашены впервые. Нам важно, чтобы у экспертов был свежий взгляд, чтобы участие в премии было ценностью и для них. Не менее важно присутствие в жюри представителей разных регионов СФО: межрегиональное общение полезно для развития отрасли», — отметил исполнительный директор премии Егор Егошин.

Заявки на участие в премии принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 21 декабря. После этого жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников, а в конце января состоятся публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 3 500 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Сибирь проводится с 2010 года. За это время в региональном конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

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