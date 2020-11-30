Эксперт из Томска примет участие в выборе победителей премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

30 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Томска и еще семи сибирских городов вошли в состав экспертного жюри ХI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Подать заявку на участие в конкурсе проектов на сайте luchnik-siberia.ru можно до 21 декабря.

Имя председателя жюри (по традиции им станет один из членов Попечительского совета или Жюри Национальной премии «Серебряный Лучник») будет объявлено в январе. В этом году определять победителей региональной премии приглашены:

Константин Вересов, руководитель Центра корпоративных коммуникаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск)

Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Новосибирск)

Евгений Гервальд, директор медиахолдинга «Омская правда» (Омск)

Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС (Новосибирск)

Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» (Новосибирск)

Александр Откидач, управляющий партнер агентства MediaLab (Иркутск)

Петр Пинтусов, заместитель генерального директора — директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемерово)

Данил Снитко, сооснователь и арт-директор брендинговых агентств PUNK YOU BRANDS и «Два слова» (Барнаул)

Екатерина Терешкина, заместитель директора — начальник управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК (Новосибирск)

Елена Ходырева, главный редактор NGS.RU (Новосибирск)

Иван Чурилин, президент ABC Show (Красноярск)

Юлия Эмер, начальник управления информационной политики ТГУ (Томск)

Мария Юферова, руководитель управления информационной политики ОАО «Красцветмет» (Красноярск)

Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «В этом году особенное жюри: только один человек за 11 лет существования премии уже был в его составе, остальные специалисты, за чьими достижениями мы следим давно, приглашены впервые. Нам важно, чтобы у экспертов был свежий взгляд, чтобы участие в премии было ценностью и для них. Не менее важно присутствие в жюри представителей разных регионов СФО: межрегиональное общение полезно для развития отрасли», — отметил исполнительный директор премии Егор Егошин.

Заявки на участие в премии принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 21 декабря. После этого жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников, а в конце января состоятся публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 3 500 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Сибирь проводится с 2010 года. За это время в региональном конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

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