Эксперт из Томска примет участие в выборе победителей премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
Профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Томска и еще семи сибирских городов вошли в состав экспертного жюри ХI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Подать заявку на участие в конкурсе проектов на сайте luchnik-siberia.ru можно до 21 декабря.
Имя председателя жюри (по традиции им станет один из членов Попечительского совета или Жюри Национальной премии «Серебряный Лучник») будет объявлено в январе. В этом году определять победителей региональной премии приглашены:
- Константин Вересов, руководитель Центра корпоративных коммуникаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск)
- Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Новосибирск)
- Евгений Гервальд, директор медиахолдинга «Омская правда» (Омск)
- Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС (Новосибирск)
- Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» (Новосибирск)
- Александр Откидач, управляющий партнер агентства MediaLab (Иркутск)
- Петр Пинтусов, заместитель генерального директора — директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемерово)
- Данил Снитко, сооснователь и арт-директор брендинговых агентств PUNK YOU BRANDS и «Два слова» (Барнаул)
- Екатерина Терешкина, заместитель директора — начальник управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК (Новосибирск)
- Елена Ходырева, главный редактор NGS.RU (Новосибирск)
- Иван Чурилин, президент ABC Show (Красноярск)
- Юлия Эмер, начальник управления информационной политики ТГУ (Томск)
- Мария Юферова, руководитель управления информационной политики ОАО «Красцветмет» (Красноярск)
Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «В этом году особенное жюри: только один человек за 11 лет существования премии уже был в его составе, остальные специалисты, за чьими достижениями мы следим давно, приглашены впервые. Нам важно, чтобы у экспертов был свежий взгляд, чтобы участие в премии было ценностью и для них. Не менее важно присутствие в жюри представителей разных регионов СФО: межрегиональное общение полезно для развития отрасли», — отметил исполнительный директор премии Егор Егошин.
Заявки на участие в премии принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 21 декабря. После этого жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников, а в конце января состоятся публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 3 500 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Сибирь проводится с 2010 года. За это время в региональном конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 проектов стали победителями на всероссийском уровне.
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