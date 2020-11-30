18+
18+

Арест обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска признан законным

Дело Кляйна, Судебные дела, Томские новости, арест мэр задержали превышение полномочий Арест обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска признан законным

Томский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.

«В Томский областной суд поступило две жалобы от защитников на меру пресечения. Суд рассмотрел. Постановление Кировского районного суда оставлено без изменений. Апелляционное постановление может быть обжаловано в вышестоящие инстанции», — сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, по версии следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска Ивана Кляйна. В этот же день гендиректора «Томского пива» Галину Кляйн вызвали из-за противодействия во время обыска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На базе томского Дворца спорта развернут респираторный госпиталь

14 ноября 2020
Томские новости

В отношении жены арестованного мэра Томска возбуждено уголовное дело

23 ноября 2020
Томские новости

Специалисты служб занятости Томска и Северска первыми в России подтвердили квалификацию

26 ноября 2020
Томские новости

Томские врачи удалили 8-килограммовую опухоль 72-летней пациентке

16 ноября 2020
Томские новости

Дистанционный режим обучения введен в 27 школах Томской области из-за коронавируса

19 ноября 2020
Томские новости

МТС помогла ведущему грузоперевозчику Западной Сибири защитить данные от аппаратных сбоев

12 ноября 2020
Томские новости

Выездной матч «Томи» закончился ничьей

2 ноября 2020
Томские новости

Томский вуз стал соорганизатором чемпионата сочинений «Своими словами»

24 ноября 2020
Томские новости

Двое пострадали при столкновении снегохода и «Газели» в Томской области

13 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle