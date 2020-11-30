Арест обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска признан законным

30 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.

«В Томский областной суд поступило две жалобы от защитников на меру пресечения. Суд рассмотрел. Постановление Кировского районного суда оставлено без изменений. Апелляционное постановление может быть обжаловано в вышестоящие инстанции», — сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, по версии следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска Ивана Кляйна. В этот же день гендиректора «Томского пива» Галину Кляйн вызвали из-за противодействия во время обыска.

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