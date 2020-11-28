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В «Точке кипения–Томск» пройдет открытая лекция по арт-программированию

Креативные индустрии, Креативный город, Образование и наука, Томские новости, томск точка кипения эпштейн Creative Coding В «Точке кипения–Томск» пройдет открытая лекция по арт-программированию

В воскресенье, 29 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоится открытая лекция московского медиа-художника Вадима Эпштейна на тему «Creative Coding». Лекция будет интересна IT-специалистам, художникам, дизайнерам, разработчикам игр, а также всем, кто интересуется современным искусством и технологиями в творческих проектах, уточняют организаторы.

«Цифровые устройства и технологии преобразили физическую среду обитания, местами расширив до неузнаваемости, а где-то и вытеснив, особенно в условиях 2020 года. За удобными интерфейсами порой теряется суть и ценность цифровой природы – её программируемость, то есть встроенные возможности практически бесконечного развития. Пребывать послушным пользователем или стать одним из повелителей этого дивного мира - базовый вопрос в любой области с приставкой digital.

Недавняя интервенция концепций и методов AI почти во все творческие и прикладные области усилила эту интригу непривычным хитросплетением диковинной математики и загадочных результатов. Между тем, для современного цифрового творчества с его квантовым дизайном и теорией хаоса в основе, нейросети – чисто количественная эволюция: то же системное выращивание, прихотливый индетерминизм и соавторство с инструментарием. В нашей беседе мы обсудим эти и другие аспекты взаимодействия человека и кода на примере компьютерной графики», - говориться в анонсе.

Вадим Эпштейн, московский медиа-художник, теоретик и практик, ведущий российский VJ; в прошлом консультант HP и автор статей по теоретической физике. С 1996 г. занимался проектами в разных областях [net.art, science art, авангардные мероприятия]. За плечами - сотни выступлений в клубах, на фестивалях и коммерческих мероприятиях, работа с крупнейшими брендами, кураторство фестивалей и выставок. Работы демонстрировались в галереях Монреаля, Ванкувера, Штутгарта, Парижа, Базеля, Глазго, в Новой Третьяковке, на Московской Биеннале и др. С марта 2009 г. - основатель и креативный директор студии in[visible].

Мероприятие пройдет в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж)

Дата и время: 29 ноября (воскресенье), с 15:00 до 16:30 по томскому времени.

В связи с эпидемиологической обстановкой доступ на площадку разрешен только в маске и по предварительной регистрации на платформе Leader-ID.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна для зарегистрированных пользователей на странице мероприятия на Leader-ID (кнопка «Смотреть трансляцию»).

Регистрация на лекцию по ссылке

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