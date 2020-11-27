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В Томской области запретили развлекательные новогодние мероприятия и «тусовки» в ТЦ

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С 18 декабря по 10 января в Томской области запрещено проведение развлекательных новогодних мероприятий. Кроме того, вводится ряд ограничений для детей до 14 лет. Об этом в сегодняшнем обращении сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.

«В этой связи я обращаюсь к руководителям организаций и бизнес-компаний с просьбой воздержаться от проведения развлекательных новогодних корпоративных мероприятий — как по месту работы, так и за его пределами. Это же касается праздничных утренников в детских садах и новогодних вечеров в школах, техникумах и университетах. Это касается и рождественских праздников. Любой нормальный руководитель понимает, что это риск. Давайте беречь людей. Я уверен, никто не хочет после корпоратива оказаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Услышьте меня!», — передает слова главы региона пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, в преддверии и во время школьных каникул, с 18 декабря по 10 января, в регионе вводится запрет для детей до 14 лет включительно на посещение торговых центров с развлекательной инфраструктурой, а также кинотеатров без сопровождения родителей или законных представителей.

«Сейчас точно не время детям тусоваться одним по торговым центрам. Очень часто дети целыми днями сидят компаниями в фуд-кортах, уткнувшись в гаджеты. Они очень редко болеют сами, но несут заразу домой. Я прошу и родителей, и владельцев торговых центров обратить на это особое внимание. Это очень серьёзно», — сообщил губернатор.

Он добавил, что ограничения не коснутся развлечений на открытом воздухе.

«Снежные городки, горки, санки, коньки, лыжи, ватрушки, сноуборды никто не запрещал и не собирается. На улице шансы заразиться минимальны, однако при этом не должно быть никакой толчеи и должны соблюдаться все санитарные требования в пунктах проката спортивного снаряжения и в раздевалках. В первую очередь — обязательная дезинфекция, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В пунктах проката за этим должен быть постоянный контроль», — уточнил Сергей Жвачкин, призвав всех к «ответственности и чувству локтя».

Напомним, 27 ноября, в Томской области продлили режим ограничений до 31 января.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 17 857 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 698, умерших 157.

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