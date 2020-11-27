В «Точке кипения — Томск» пройдет конференция TEDxTomsk

27 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 28 ноября, пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» станет местом проведения независимой конференции TEDx — TEDxTomsk на тему «Покоряя глубины», сообщают организаторы.

«Покорение глубин» — вызов для всего человечества. Он касается каждого из нас: от любителей морских глубин до инженеров и художников.

Сегодня у всех на слуху новые словосочетания: Deep Tech, Deep Learning, Deep Media, DeepFake. «Deep» — что это за характеристика и почему она является составной частью в описании новых явлений?

Например, мы являемся свидетелями распространения технологии DeepFake. Информация и ее источники оказываются вымышленными. Как научиться верифицировать данные и не попасть в ловушку дезинформации? Deep Tech дают миру уникальные технологии, основанные на серьезных научных разработках. Deep Media дают нам возможность погружения в «историю» и ощущения себя сопричастным. Это новый способ повествования, который трансформирует сферу развлечений (истории для удовольствия), рекламы, самопрезентации и других. Развитие Deep Learning позволит нам выйти за рамки машинного обучения и приблизиться к искусственному интеллекту.

Все больше вызовов требуют сложных по содержанию идей, опирающихся на «высшие пределы познания и понимания современного мира».

TEDxTomsk «Покоряя глубины» объединит спикеров из разных профессиональных сфер, практика которых пронизана идеей сдвижки границ неизвестного. Спикеры поделятся, как они развивают «сенсоры», позволяющие видеть глубину и сложность современного мира.

Своими идеями со зрителями поделятся:

Вадим Эпштейн, основатель и арт-директор Студии оптических иллюзий in[visible], медиахудожник, автор статей по теоретической физике (Москва);

Евгений Павловский, доцент Математического центра Академгородка, Новосибирский государственный университет (Новосибирск);

Валерий Рукавишников, директор Центра Heriot-Watt, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск);

Евгений Гудов, генеральный директор креативного пространства «Люмьер-Холл», основатель «Планетария №1» и открытой лаборатории Yota Lab (Санкт-Петербург);

Елизавета Клеванцева, участница научных арктических экспедиций, аспирант Национального исследовательского Томского политехнического университета, исследователь (Томск);

Елена Никоноле, художник новых медиа, независимый куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна (Москва).

А также специальное выступление от микрохирурга Андрея Байтингера и анестезиолога, нейрореаниматолога Владимира Корнилова (Томск).

Присоединиться к прямому эфиру можно на платформе Leader-ID после прохождения регистрации: https://leader-id.ru/event/80186.

TED (Technology, Entertainment, Design) — некоммерческий проект, посвященный «идеям, достойным распространения». Сегодня TED является глобальным сообществом — конференция собирает мировых мыслителей и деятелей для небольших выступлений, которые потом становятся доступными и бесплатными для просмотра на TED.com. Основное содержание составляют выступления по направлениям: наука, бизнес, искусство, глобальные темы. TEDxTomsk — независимое событие, проводимое по лицензии и в формате TED.

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