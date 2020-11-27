Томичей приглашают полюбоваться на «локоны кивающей девушки»

27 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: скрученник или «локоны кивающей девушки», СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (пр. Ленина, 34/1) зацвели редкие сорта орхидей, в том числе их королевы — каттлеи. Недавно к ним присоединился еще один экземпляр с ароматными красными цветами и фиолетовой губой, сообщает пресс-служба вуза.

Каттлея Фото: СибБС ТГУ

Сейчас оранжерее сада также можно увидеть орхидею дендрохилум Кобба (Dendrochilum cobbianum). Название этого рода происходит от древнегреческих слов dendron («дерево») и chilos («губа»).

— Вид был назван в честь английского предпринимателя и коллекционера Уолтера Кобба, в теплице которого он впервые в Европе зацвел. Обитает дендрохилум на Борнео и Филиппинах. Наш экземпляр привезен в 2013 году из БИН РАН Санкт-Петербурга, — рассказывает руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская.

Колосовидные соцветия этой орхидеи имеют необычный аромат, который все описывают по-разному. Кто-то считает его тонким, сладким, древесным. А кому-то аромат кажется неприятным, похожим на химикаты, чистящие средства или вовсе напоминает аромат насекомых.

Наряду с этим сейчас цветут цимбидиумы, орхидеи-бабочки, пестролистные драгоценности — лудизии и болотная орхидея — скрученник, или «локоны кивающей девушки».

Цимбидиум Фото: СибБС ТГУ

В коллекции ботсада около 400 сортов и видов орхидей. Она расширяется за счет привезенных экземпляров и благодаря селекционной работе ученых СибБС. Массовое цветение этих растений обычно происходит в декабре, поэтому в настоящее время многие из них набирают цвет.

Посетить оранжереи сада можно в формате самостоятельной экскурсии по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00, без предварительной записи. На входе проводится термометрия. Гостям предлагаются антисептики для обработки рук. Также в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Стоимость билетов для взрослых — 250 рублей, для льготных категорий граждан — 150 рублей. По всем вопросам можно обратиться к сотрудникам экскурсионного бюро сада по телефону: 52-98-16.

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