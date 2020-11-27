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В томском «Киномаксе» покажут ленту о жизни монахов древнего монастыря Дохиар

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, киномакс кино где ты адам кино в томске афиша томска куда сходить в томске В томском «Киномаксе» покажут ленту о жизни монахов древнего монастыря Дохиар

В воскресенье, 29 ноября, в томском «Киномаксе» (ул. Розы Люксембург, 73) стартует показ ленты украинского режиссера Александра Запорощенко «Где ты, Адам?».

У зрителей появится редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на западном побережье горы Афон, одного из полуостровов Эгейского моря, отданного в исключительное пользование монахам восточного христианства. Это святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. Съемка жизни монахов велась в течение четырех лет.

Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт окормления (пастырское попечение о спасении — прим. ред.) наградил его глубоким пониманием души человеческой и её стремления вернуться в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения.

Фильм стал обладателем гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров». А также принял участие в официальных программах Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

Лента идет на языка оригинала (греческий) с русскими субтитрами.

Расписание сеансов и цены смотрите на сайте «Киномакса».

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