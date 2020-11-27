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Томские приюты обязали искать владельцев для безнадзорных животных

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Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг окончательно утвердили поправки в региональный закон, регулирующий обращение приютов с безнадзорными животными, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«С принятием данного закона мы закрепили отдельные полномочия за приютами по поиску владельцев для безнадзорных животных. Эти полномочия закреплены бюджетным финансированием, и теперь приюты будут обязаны в рамках действующих контрактов реализовывать данную функцию», — сообщил журналистам председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев.

По его словам, поправки также совершенствуют положение закона в части содержания щенков. «Они будут подлежать стерилизации не в срок, который установлен для всех собак (31 день), а не ранее чем через 4 месяца с момента рождения», — пояснил Лаптев.

Кроме того, поправки в закон регулируют и возмещение затрат приютов на утилизацию биологических отходов, например, в случае гибели животного.

Лаптев добавил, что они с коллегами договорились о регулярном обсуждении ситуации с приютами для безнадзорных животных для мониторинга исполнения принятых поправок.

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