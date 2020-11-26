В «Точке кипения – Томск» прошли Дни научного кино ФАНК

26 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 17 по 23 ноября пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» стало местом проведения масштабного просветительского проекта «Дни научного кино», проводимого по инициативе Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Дни научного кино проходят при информационной поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Министерства здравоохранения РФ.

«Точка кипения – Томск» уже четвертый год собирает интеллектуальное сообщество вокруг Дней научного кино. Ежегодно в бесплатных показах фильмов о науке и технологиях участвуют эксперты, представляющие профессиональную позицию по тематике фильма. У зрителей есть возможность в формате живого диалога задать уточняющие вопросы экспертам, получить альтернативное мнение о феноменах, раскрытых в картине, и даже подискутировать» - поясняют организаторы.

В этом году состоялось 4 кинопоказа следующих фильмов: «В погоне за чудом» (в 2-х частях), «СДВГ. Дети в эпоху диагнозов», «Человеческий масштаб».

В обсуждении фильма «СДВГ. Дети в эпоху диагнозов» приняли участие эксперты, представляющие как региональное здравоохранение, так и частную практику – Инна Петрачкова, детский врач-психиатр Томской областной клинической психиатрической больницы, и Роман Протопопов, нейропсихолог Детского психологического коррекционно-развивающего центра «Ступени». Эксперты сравнили подходы к лечению, диагностике, а также психолого-педагогической помощи детям с СДВГ в России и конкретно в Томске, с проиллюстрированным примером от датских коллег, где помощь детям организована в специализированном междисциплинарном центре.

«Как правило, дети выходят на индивидуальное обучение, если нет задержек интеллектуального развития. Для детей, у которых СДВГ сочетается с задержкой психического развития, существуют адаптивные программы в коррекционных классах. В Европе детям в качестве медикаментозного лечения прописывают стимуляторы, у нас в стране эти препараты под запретом. Во избежание формирования привыкания они требуют серьезного родительского контроля», - поясняет Инна Петрачкова.

«По всем видам помощи, показанным в фильме, мы можем найти альтернативу в России, в том числе в Томске. Например, к сенсомоторным упражнениям у нас применяются методы замещающего онтогенеза. Если говорить про мировую практику групповых занятий, где совместно занимаются трое детей с одинаковым диагнозом, то у нас практикуется объединение детей с тремя разными синдромами, чтобы они в процессе общения формировали разные социальные навыки, а также могли друг другу помогать в развитии внимания, памяти», - комментирует Роман Протопопов.

После просмотра картины «Человеческий масштаб» состоялось живое обсуждение зрителей и экспертов. Тема урбанистики, качества жизни в современных городах вызывает отклик у горожан. Дискуссия коснулась вопросов: как сделать городскую жизнь активной в зимнем городе? Что могут сделать сами горожане для улучшения городской среды? Как сделать жизнь в сельской местности более привлекательной и сбавить темпы урбанизации?

Константин Казанцев, руководитель Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город», рассказал, как горожане включаются в деятельность «живой лаборатории» и как складывается соучастное проектирование. «Новые общественные пространства в городе – это глоток воздуха для жителей. Они относятся к этому позитивно, живо, особенно когда их вовлекают в эти процессы. Активно начинают сотрудничать, помогать, а где-то даже включаться и проектировать. После этого идет процесс «присвоения» территории, где жители используют территорию как свою. Что-то сами починят или позвонят чтобы приехали наладили. Сейчас мы занимаемся изменениями в центральной части города, но уже возникают вопросы про периферию», - говорит Константин.

Показанные в фильме сюжеты о кардинальном изменении городской среды – высотности зданий, пересмотра транспортных развязок для высвобождения пространства под городскую жизнь – прокомментировал Владимир Коренев, кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедрой Дизайна архитектурной среды ТГАСУ, член Союза архитекторов РФ. «Дискуссионным моментом в возможности таких изменений является тип застройки. В исторических городах, таких как Санкт-Петербург, Томск – особое расположение улиц, дорог, которое было сформировано из понимания жизнедеятельности того времени, когда строились города. Во время модернизма с появлением другого типа транспорта жизнь изменилась. Второй момент – высотность. Чем выше здания, тем нужны бОльшие площади для его жизнеобеспечения и безопасности. Мы не можем брать пример с Нью-Йорка и Гонконга. Поиск масштабности застройки, ширины улицы, высоты здания – сегодня главная задача архитектора. При такой высотности можно добиться оптимальной плотности населения. Для каждого города своя норма. Рецепты других городов – к ним надо относиться очень осторожно», - говорит Коренев.

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