В Томске будут разрабатывать роботов для реабилитации пациентов

26 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томские ученые займутся разработкой роботизированных устройств и программного обеспечения для экстремальной и реабилитационной медицины. Соответствующее соглашение подписали Томский госуниверситет и ТГУ и Сибирский федеральный научно-клинический центр (СибФНКЦ) ФМБА РФ. Вместе они сформировали консорциума «Совместная лаборатория медицинской робототехники «CyberMed», сообщает пресс-служба ТГУ.

«Актуальность данного направления заключается в том, что в настоящее время в России реабилитационные центры, как правило, оснащены оборудованием с низкой степенью автоматизации. Это увеличивает нагрузку на медицинский персонал, что снижает эффективность лечения и реабилитации», — говорит руководитель проекта, советник при ректорате ТГУ Алексей Сазонов.

По его словам, разработка специальных роботизированных комплексов позволит переоснастить отечественные центры реабилитации, а также укомплектовать этим оборудованием поликлиники, что значительно повысит не только качество медицинской реабилитации, но и её доступность.

Новый межведомственный проект станет основой для взаимодействия врачей-реабилитологов и учёных, занимающихся исследованиями в области медицинского приборостроения и медицинской робототехники.

В ближайших планах — проведение совместных работ по созданию роботизированного реабилитационного комплекса для кинезиотерапии. С его помощью можно будет обеспечить восстановление пациентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, например, травм либо врожденных заболеваний. Наряду с этим планируется создание роботизированных систем, предназначенных для пациентов, перенесших инсульт, страдающих от миелитов различных форм и ряда других заболеваний.

«Использование новых современных инструментов, позволит вывести процесс реабилитации на новый уровень, сократит сроки восстановления человека и позволит повысить качество его жизни», — отмечает заведующий научно-исследовательской лабораторией «Приборостроение» ФИТ ТГУ Артём Буреев.

Проект поддержан Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева.

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