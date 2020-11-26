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Библиотека Томского политеха собирает сказки для волшебного сборника

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Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета запустила конкурс новогодних сказок. Принять участие в новогоднем конкурсе могут студенты ТПУ, а также любой желающий томич, а собранные работы попадут в волшебный сборник, который будет опубликован на интернет-платформах библиотеки и в печатной версии.

«Мы все сейчас находимся в постоянном информационном, психологическом и физическом напряжении. Все устали, и очень хочется праздника. И библиотека может приблизить этот праздник. Впереди у нас еще конкурс #мышикыш по поиску «мышей» в НТБ и много всего интересного», — говорит начальник отдела социокультурных коммуникаций НТБ ТПУ Ирина Сафонова.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно придумать сказку и отправить ее в группу библиотеки «ВКонтакте».

Конкурсная сказка должна быть не менее 1000 знаков, а персонажем и местом событий — студенты, Дед Мороз и библиотека. Жюри выберет три лучшие работы, которые отметит призами. Победители конкурса получат подарочные сертификаты в книжные магазины.

Сказки войдут в волшебный сборник, который будет размещен на сайте и социальных сетях библиотеки Томского политеха, а также выпущен в печатной версии.

Сказки принимаются до 20 декабря 2020 года. Объявление победителей — 25 декабря.

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