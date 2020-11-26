Предтечей «Томскнефти» по праву считается Александровская нефтегазоразведочная экспедиция, созданная в 1955 году

26 ноября 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Фото из архива Музея истории и культуры Александровского района

Главное нефтяное предприятие региона готовится отметить 55-летие: 13 января 1966 года вышел приказ об образовании нефтепромыслового управления «Томскнефть». Но сегодняшний наш рассказ о предшественниках нефтяников — александровских нефтеразведчиках. Именно они открыли крупнейшее на тот момент в СССР Советское месторождение.

Первую буровую смонтировали на окраине села Назина. Валили лес поперечными пилами, вывозили его на лошадях. Первая глубокая скважина бурилась с июня 1956-го по апрель 1957 года. Из нее было получено всего-то 30-40 л нефти в сутки, но это был первый приток нефти в Александровском районе.

В 1956 году в нефтеразведку приехал старший геолог Е.Е.Даненберг, под руководством которого проводились геологические работы вплоть до 1967 года.

«Это был очень трудный период, — вспоминал Евгений Евгеньевич первые годы становления экспедиции. — Нам не приходилось рассчитывать ни на авиацию, ни на высокопроходимую технику — только на себя, на свои ноги и руки. Количество тракторов в разведке исчислялось единицами. Не хватало оборудования, жилья. В те годы создавался материальный и научный плацдарм для открытия Соснинского месторождения, и первый фонтан, ударивший 18 августа 1962 года, был замечательным итогом настойчивости и упорства нефтеразведчиков. Пятьсот тонн в сутки дала скважина. Долго и тяжело искали эти тонны». Потом были новые находки, и так как все залежи находились на Советской площади, месторождение назвали Советским.

Открытие Советского, а вслед за ним и других месторождений, поменьше (Алёнкинского, Малореченского, Северного), получило важное продолжение: совет министров СССР принял постановление «О развитии геологических работ на нефть и газ на территории Томской области». Это было рождение новой отрасли промышленности в издавна лесном и рыбном крае, жители которого долго мечтали открыть такие богатства, которые позволили бы обеспечить быстрый подъём экономики.

С открытием этих месторождений начался мощный подъём экспедиции, которая была перебазирована из Назина в райцентр Александровское. На краю села, где раньше были поля и берёзовые рощи, построили посёлок разведчиков. Жильё, магазины, школа, столовая, медпункт, детский сад, база снабжения, пекарня — всё это прочно, на годы. Резко возрос объём разведочного бурения. Пик проходки пришёлся на 1967 год, когда было пробурено 49821 метр. Один за одним открывались месторождения. Соснинское — в 1962-м, Медведевское и Советское — в 1963-м, Алёнкинское — в 1964-м, Малореченское, Северное, Матюшкинское — в 1965-м, Чебачье — в 1966-м, Стрежевское — в 1968-м, Вартовское — в 1969-м, Киев—Ёганское — в 1970-м, Никольс-Квартовое — в 1974-м, Чкаловское — в 1977-м, Проточное — в 1978-м, Кондаковское — в 1983-м, Хвойное — в 1984-м, Столбовое — в 1986-м, Грушевое — в 1987-м, Горстовое — в 1988, Чапаевское и Южно-Охтеурское — в 1990-м, Приграничное — в 1995 году. Итого на счету Александровской НГРЭ 26 открытых месторождений нефти.

Экспедиция взрастила высококлассных специалистов, которые в разные годы руководили геологоразведочными работами не только на уровне АНГРЭ и области, но и на уровне Западной Сибири. Многие, получив хорошую подготовку, перешли в «Томскнефть» и стали для предприятия надёжной профессиональной опорой.

В Стрежевом, нефтяной столице региона, одна из улиц названа именем начальника вышкомонтажного цеха Александровской экспедиции Алексея Ивановича Ермакова. А одно из месторождений «Томскнефти» носит имя главного геолога АНГРЭ, с 1967 года начальника геологического отдела Томского территориального геологического управления Евгения Евгеньевича Даненберга. Конечно же, имён первооткрывателей томской нефти гораздо больше, и все они легендарные.

Фото: из архива Музея истории и культуры Александровского района

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: