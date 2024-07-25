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В Томске до воскресенья перекроют часть ул. Яковлева

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Завтра, 26 июля, в Томске перекроют ул. Яковлева на участке от ул. Больничной до ул. Ачинской, сообщает пресс-служба компании «ТомскРТС».

Ограничение будет действовать с 20.00 пятницы до 22.00 воскресенья, 28 июля. В это время в районе дома по ул. Яковлева, 20 будет проводиться замена участка тепловых сетей.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании передвижений по городу.

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