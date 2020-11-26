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Прощание с Виталием Сотниковым пройдет в томском храме Александра Невского

Томские новости, Сотников скончался умер томский храм прощание Прощание с Виталием Сотниковым пройдет в томском храме Александра Невского

В субботу, 28 ноября, в Томске в храме Александра Невского (ул. Герцена 3) состоится прощание с руководителем хоровой капеллы ТГУ Виталием Сотниковым.

Панихида пройдет с 12.00 до 13.00.

Напомним, художественный руководитель хоровой капеллы ТГУ, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Сотников скончался накануне, 25 ноября.

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