Прощание с Виталием Сотниковым пройдет в томском храме Александра Невского
26 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Хоровая капелла ТГУ
В субботу, 28 ноября, в Томске в храме Александра Невского (ул. Герцена 3) состоится прощание с руководителем хоровой капеллы ТГУ Виталием Сотниковым.
Панихида пройдет с 12.00 до 13.00.
Напомним, художественный руководитель хоровой капеллы ТГУ, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Сотников скончался накануне, 25 ноября.
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