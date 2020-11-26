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Одинокие пожилые жители и инвалиды Томской области смогут попасть в приемную семью

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Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг окончательно поддержали законопроект, который позволяет одиноким пожилым людям и инвалидам попасть в приемную семью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Законопроект разработан в целях развития стационарозамещающей технологии социального обслуживания — приемная семья для пожилого человека и инвалида. Кроме того, эта мера позволит частично решить вопрос очереди в дома-интернаты», — сказал председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

Согласно материалам облдумы, пожилого человека в приемную семью можно принять максимум на три года, сумма ежемесячной выплаты составит 5 тыс. рублей.

Размер ежемесячной выплаты организатору приемной семьи повышается на 30% в случае наличия у гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, инвалидности 1 группы.

Попасть в приемную семью могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, а также дееспособные инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут себя обслуживать. В одну приемную семью максимум можно взять двух человек.

Из областного бюджета в 2020–2022 годы на эти цели будет выделяться по 5 млн 788 тыс. рублей ежегодно.

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