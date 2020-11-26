В томскую колонию дважды пытались перебросить телефоны

26 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Сотрудники томской ИК-2 в один день пресекли две попытки доставки запрещенных предметов на территорию режимного учреждения, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Во время обхода прилегающей территории сотрудники колонии задержали 22-летего молодого человека, который пытался перебросить через ограждение 12 свертков. В них находились 26 сотовых телефонов.

Чуть позже была предотвращена еще одна попытка передать запрещенные предметы. Возле основного ограждения сотрудники колонии задержали 40-летнего мужчину. Он пытался перебросить на территорию колонии 9 телефонов и 1 сим-карту.

В отношении задержанных правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в Мировой суд для принятия процессуального решения.

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