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В томскую колонию дважды пытались перебросить телефоны

Криминал, Происшествия, Томские новости, колония перебросить запрещенные предметы В томскую колонию дважды пытались перебросить телефоны

Сотрудники томской ИК-2 в один день пресекли две попытки доставки запрещенных предметов на территорию режимного учреждения, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Во время обхода прилегающей территории сотрудники колонии задержали 22-летего молодого человека, который пытался перебросить через ограждение 12 свертков. В них находились 26 сотовых телефонов.

Чуть позже была предотвращена еще одна попытка передать запрещенные предметы. Возле основного ограждения сотрудники колонии задержали 40-летнего мужчину. Он пытался перебросить на территорию колонии 9 телефонов и 1 сим-карту.

В отношении задержанных правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в Мировой суд для принятия процессуального решения.

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