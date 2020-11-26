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«Томь» уступила «Иртышу» в выездном матче

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Накануне, 25 ноября, в Омске прошел матч 24 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021, в рамках которого местный ФК «Иртыш» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Антон Кротов. На 20 минуте матча он вошёл в штрафную по правому флангу и с угла вратарской пробил точно в дальний угол. Встреча завершилась победой хозяев поля — 1:0.

По итогам 24 туров томская команда находится на 21 месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Брянске 29 ноября, где встретится с местным ФК «Динамо-Брянск».

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