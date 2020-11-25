В Томске начались «16 дней против гендерного насилия»

25 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: ТРОО «Женский голос»

С 25 ноября по 10 декабря в Томске пройдут мероприятия международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». Акция проходит под эгидой ООН и посвящена проблеме физического и морального насилия в отношении женщин и девочек. По сообщению координатора в Томске — ТРОО «Женский голос», все желающие могут принять участие в мероприятиях или предложить свою акцию, направленную на предотвращение гендерного насилия и помощь пострадавшим от него.

В этом году кампания пройдет под лозунгом «Сделаем мир оранжевым: #УслышьтеМеня». В Томске она открылась пикетом «Отцы против насилия». Планируются онлайн-конференции, круглый стол на радио и другие мероприятия, в том числе по инициативе горожан: выставка иллюстрированных плакатов «Насилие по привычке» и тематическое родительское собрание в школе №42.

В общей сложности организаторы планируют провести 13 мероприятий, часть из которых пройдёт в программе Zoom. Подробная информация о конференциях появится на страницах ТРОО «Женский голос» в Фейсбуке и во «ВКонтакте».

По вопросам участия и организации акций можно обращаться по телефону 8-953-914-57-25.

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