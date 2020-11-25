Томская лыжница взяла «серебро» на этапе Кубка России

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2020 // Фото: depms.ru

Спортсменка из Томска Алена Баранова стала второй на первом лыжном старте сезона — этапе Кубка России по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

Участниками первой гонки (спринта классическим стилем) стали более 400 представителей 37 регионов России. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой стала серебряным призером гонки, уступив лишь спортсменке из Санкт-Петербурга. Томичка финишировала с результатом 00:04:29,46.

«Результатом мы довольны: Алёна еще юниорка, ей 19 лет, а соревнования были среди взрослых, здесь выступали все сильнейшие спортсмены страны за исключением тех, кто будет участвовать в Кубке мира», — рассказала тренер Алёны Наталья Баранова.

С 13 по 19 декабря томские лыжники отправятся в Тюмень и поборются за право выступать на первенстве мира, которое пройдет в феврале 2021 года в Финляндии.

Об истории лыжных гонок в Томской области можно узнать в нашем материале.

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