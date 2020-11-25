18+
18+

Томская лыжница взяла «серебро» на этапе Кубка России

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт лыжные гонки кубок серебро лыжница лыжные гонки победа томский спорт Томская лыжница взяла «серебро» на этапе Кубка России

Спортсменка из Томска Алена Баранова стала второй на первом лыжном старте сезона — этапе Кубка России по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

Участниками первой гонки (спринта классическим стилем) стали более 400 представителей 37 регионов России. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой стала серебряным призером гонки, уступив лишь спортсменке из Санкт-Петербурга. Томичка финишировала с результатом 00:04:29,46.

«Результатом мы довольны: Алёна еще юниорка, ей 19 лет, а соревнования были среди взрослых, здесь выступали все сильнейшие спортсмены страны за исключением тех, кто будет участвовать в Кубке мира», — рассказала тренер Алёны Наталья Баранова.

С 13 по 19 декабря томские лыжники отправятся в Тюмень и поборются за право выступать на первенстве мира, которое пройдет в феврале 2021 года в Финляндии.

Об истории лыжных гонок в Томской области можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Эдуард Галажинский стал «Ректором года» по Сибирскому федеральному округу

20 ноября 2020
Томские новости

Более 210 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области

12 ноября 2020
Томские новости

Следователи инициировали проверку по факту падения девочки с балкона многоэтажки в Томске

23 ноября 2020
Томские новости

МТС запускает сеть для сервисов и устройств интернета вещей в томской ОЭЗ

17 ноября 2020
Томские новости

Один человек погиб, один получил травмы при пожаре в Томске

2 ноября 2020
Томские новости

Более 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

16 ноября 2020
Томские новости

Ненаказуема. Молодые нефтяники внедряют инициативы, улучшающие жизнь северян

16 ноября 2020
Томские новости

Томская область приняла в I чтении бездефицитный бюджет фонда ОМС на 2021 год

30 октября 2020
Томские новости

Томск приватизирует предприятие, созданное для достройки проблемных домов

27 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle