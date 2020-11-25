Безопасность в доме: «Ростелеком» продолжает подключать умные домофоны в новостройках города Томска

25 ноября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил многоквартирный дом по улице Марины Цветаевой, 17 в томском микрорайоне «Северный парк» к системе «Умный домофон» цифровой платформы «Ростелеком Ключ». Этот сервис стал дополнением к высокоскоростному интернету на скорости до 300 Мбит/сек, телекоммуникационным услугам и другим современным сервисам, которые компания предоставляет своим абонентам.

«С услугами “Ростелеком Ключ” в микрорайоне Северный парк создается новый уровень комфорта и безопасности. Его уже оценили жильцы домов, где установлены умные домофоны. Теперь они могут не беспокоиться, если кто-то из домашних забыл ключи: благодаря умной панели входную дверь в подъезд можно открыть со смартфона. До конца года запланирована сдача еще двух домов с умными домофонами в жилом комплексе “Алые паруса” и на улице Марины Цветаевой, 8», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Умный домофон» — система доступа в подъезды, которая предоставляет целый ряд возможностей абоненту. Так, владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать журнал событий, вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете. Управлять сервисом и настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на десять мобильных устройств членов семьи можно при помощи приложения на смартфоне.

Облачное решение «Ростелеком Ключ» предназначено для создания цифровой инфраструктуры многоквартирных домов. Кроме умных домофонов управляющие компании и товарищества собственников жилья могут установить в своих домах комплексное видеонаблюдение, умные счетчики для учета ресурсов общедомового пользования, а также умные шлагбаумы. Сервисы могут применяться как в отдельном доме, так и в пределах целого микрорайона. Подключить услуги можно как в комплексе, так и выборочно.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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