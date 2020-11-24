Пять томских школ вернулись на очную форму обучения

24 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С понедельника, 23 ноября, 6, 7, 8 и 10 классы общеобразовательных школ Томска — лицея № 1, гимназии № 6, школы-интерната № 22 и школы «Перспектива» перешли с дистанционного режима на очную форму обучения. Также на очный режим вернулся и лицей при ТПУ.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, такое решение связано с тем, что показатель по уровню заболеваемости стал ниже пороговых значений.

На сегодняшний день на дистанционной форме обучения находятся параллели 6, 7, 8 и 10 классов в 8 общеобразовательных учреждениях: СОШ № 4, 22, 40, 43, 64; лицей № 8, Гуманитарный лицей, гимназия № 26.

Напомним, ранее власти рассказали о карантинных мерах в школах Томской области и о том, как принимается решение о переводе на «дистант».



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