Власти Томской области рассказали о карантинных мерах в школах

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова 15 октября в ходе инстаграм-стрима рассказала о карантинных мерах из-за COVID-19 в школах Томской области.

Так, в учреждениях среднего образования Томской области пока не планируется вводить даже частичное дистанционное обучение. В случае выявления COVID-19 у школьников семье выдается предписание о самоизоляции. А дальше начинается эпидемиологическое расследование по выявлению круга контактных лиц. Это дети, которые находились в радиусе 1,5 метров от заболевшего, а также его друзья.

«За полтора учебных месяца мы поняли, что в младшей школе у нас нет ни одного случая, чтобы заболевший ребенок заразил еще кого-то своего одноклассника. 99% позитивных результатов COVID-19 у детей идут из семьи. И эпидемиологическое расследование каждого случая эту статистику подтверждает», — отметила замгубернатора.

Если в младших классах ранее при выявлении заболевшего новой коронавирусной инфекций весь класс уходил на карантин, то сейчас принято решение изолировать только часть детей. Каждая ситуация с заражением школьника рассматривается оперштабом в отдельности.

«Мы подбираем наиболее эффективное решение для каждой конкретной ситуации, как оно выглядит и кто из нас что должен сделать по его отработке. Своевременно издать приказ, чтобы дети завтра не пришли в школу, и выйти на контакт с родителями — это делает департамент образования. Вывести, если это интернат, заболевших и температурящих детей — это функция главного педиатра департамента здравоохранения. Издать предписание, на основании которого начинается обследование контактных детей — это делает Роспотребнадзор с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области», — пояснила замгубернатора.

Также Людмила Огородова отметила, что за полтора учебных месяца удалось не допустить массовой заболеваемости школьников. За два месяца COVID-19 заболело 196 человек — это 0,15% от общего количества учащихся.

Напомним, за весь период в Томской области установлены 9 934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.

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