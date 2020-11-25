Работы томского фотографа были выставлены в токийском Музее искусств

25 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Баканов

В Музее искусств в Токио прошла выставка работ томского фотографа Сергея Баканова. Здесь экспонировался проект автора, удостоенный премии Excellent Award конкурса New Cosmos of Photography 2020, который ежегодно проводит Canon.

Фотопроект, посвященный памяти матери Сергея Баканова, представляет фотосерию из 32 лиц женщины в разные периоды ее жизни. Работу на конкурсе отметил член жюри Пол Грэхем, известный британский концептуальный фотограф с 30-летним стажем. Его оценка располагалась на таблице справа от экспозиции.

«Фото родителей — это мои бесполезные попытки догнать время. Снимки — как „мёртвое пространство“, как тёмный лес моей памяти. Фотографии несут хаос моей души, разбросаны по моим бездонным архивам. Я искал кадры, где мама видела меня снимающего — хотел найти признаки начала болезни Альцгеймера и следы каких-то наших с ней взаимоотношений, оставляя на снимках разных лет только её лицо, не внося никакой другой ретуши в кадры, кроме приведения их к одному формату. Старался из сотен её снимков отобрать два-три в каждом году, которые могли бы понравиться ей. Листая фотографии серии быстро вперёд и обратно, я невольно вижу нечто вроде фильма… будто мама оживает, молодеет, говорит мне о чём-то несказанном», — описывает свой проект Сергей Баканов.

Экспозицию своей фотосерии Сергей Баканов проектировал сам (надо было это сделать сразу, согласно правилам конкурса), но не видел работы «вживую», только через видео, фото и онлайн-трансляции.

«Сложные ощущения. С одной стороны, как положено, восторг какой-то был, всплеск тщеславия — вот, твои работы, изображающие твою маму, показывают где-то в недостижимо далёкой Японии, мировое фото-сообщество интерес к тебе, наконец, проявило… Хорошая это психотерапия, повышение самооценки такое. Свои имя и фамилию, написанные иероглифами — интересно видеть было, — делится впечатлениями Сергей Баканов. — С другой стороны, были переживания, связанные с тем, что проект этот получился довольно личным, тяжелым для меня. Я ведь выбирал из архивов за 20 последних лет и обрабатывал фотографии умершей в 2018 году мамы, собирал blow-up-картинки с её лицом в цепочку. Безусловно, всё пропускал через себя, в памяти всплывали все связанные с разными фотографиями эпизоды… И вот это всё я вывалил на неизвестных мне иностранцев. Были тревога и волнение: как будет воспринят искушенной публикой мой фотопроект? Что именно заинтересовало в нём членов жюри? Достаточно ли внятно я изложил свои мысли фотографическим языком? Не слишком ли прост и примитивен был использованный метод? Хорошо ли удались мои вербальные изыски на моём подзабытым английском? Прав ли я был вообще, взявшись за эту тему?»

Помимо Пола Грэхема работу во время презентации оценили и японские искусствоведы, журналисты и фотографы.

«Всё было на японском, и лишь недавно мне с помощью знатоков японского удалось узнать, что именно говорили тогда члены жюри. Это, конечно, очень важно — узнать, чем же именно заинтересовала твоя работа людей другой культуры и с другим бэкграундом. И — если понимать фотографию как один из мостов между людьми разных стран, как способ коммуникации — через такие отзывы определить для себя сильные и слабые стороны своего проекта, сделать какие-то выводы для себя. К тому же у этих искусствоведов из международного жюри есть огромный опыт, знания, „насмотренность“, и я чрезвычайно благодарен им за высказанные мысли, — отметил Сергей Баканов. — Да, и, конечно, в соцсетях люди (в т.ч. и знакомые коллеги, живущие в разных городах и странах) поздравили и подивились».

После победы в престижном конкурсе фотографу в социальных сетях начали поступать просьбы и предложения об организации выставок в Томске.

«Выставками (если всё-таки решу, что дорос до них) и надо заняться. Ещё у меня есть несколько долгосрочных проектов в стадии завершения, их обязательно надо довести до „выставочного уровня“ (а что это такое, я на себе, благодаря японскому фотоконкурсу, прочувствовал и могу поделиться опытом с желающими). Есть много проектов, в разные годы задуманных и оставленных „дозревать“ незаконченными на разных этапах реализации; есть разные идеи на бумаге и в голове. Одни могут вылиться в 2-3 новых почти случайных несложных снимка, другие же предполагают вложение денег, поездки, довольно серьёзную подготовку, поиск людей (актёров, визажистов, декораторов, меценатов), построение/поиск локаций, изготовление декораций», — делится планами Сергей Баканов.

Сейчас фотограф ждет летнего сезона и снимает людей в своей фотомастерской «Сход снега» и продолжает поиски обычной, нетворческой работы с неполной занятостью.

«Процесс этого поиска оказывается довольно-таки творческой работой…», — отмечает Сергей Баканов.

Летом этого года Сергей Баканов принимал участие в проекте медиалаборатории «Макушин» и Академии фотографии — «Памятные вещи». В своей работе «Новый год в военное время в семье Бакановых» автор через фотографию передал историю семьи своего отца. Об участии Сергея в проекте — читайте в нашем интервью.

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