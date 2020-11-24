Ушел из жизни заместитель главного инженера производства полиэтилена «Томскнефтехима»

24 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: «Томскнефтехим»

В воскресенье, 22 ноября, в возрасте 70 лет ушёл из жизни замечательный человек Александр Николаевич Клименко. С 1979-го по 2008 годы он работал в ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ», пройдя путь от инженера до руководителя.

Александр Николаевич за свою жизнь очень много успел: воспитал троих детей, вырастил 6 внуков. До последних дней вел активный образ жизни, никогда не боялся трудностей с достоинством покорял намеченные для себя высоты, был примером во всем.

Светлая память об Александре Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится в 13:00 25 ноября в Прощальном зале Томской областной клинической больнице.

Родные и близкие А.Н. Клименко.

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