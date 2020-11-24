Гендиректор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА скончался от последствий коронавируса
24 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: zdrav.tomsk.ru
Генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра (СибФНКЦ) ФМБА России Виктор Воробьев скончался в Москве, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Ивана Деева.
«Да, верно», — сказал Деев, отвечая на вопрос о достоверности информации о смерти медика.
Ранее местные СМИ сообщали, что в начале ноября Воробьева госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусом, на фоне заболевания у медика развились осложнения.
Воробьев родился в поселке Самусь Томской области. В 2002 году он стал сотрудником СибФНКЦ, а в 2014 году возглавил его. Также Воробьев был депутатом Законодательной думы Томской области VI созыва.
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