18+
18+

Гендиректор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА скончался от последствий коронавируса

Коронавирус (Covid-19), Некрологи, Томские новости, смерть коронавирус воробьев covid 19 смертность ковида некролог новости интересное томские новости Гендиректор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА скончался от последствий коронавируса

Генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра (СибФНКЦ) ФМБА России Виктор Воробьев скончался в Москве, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Ивана Деева.

«Да, верно», — сказал Деев, отвечая на вопрос о достоверности информации о смерти медика.

Ранее местные СМИ сообщали, что в начале ноября Воробьева госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусом, на фоне заболевания у медика развились осложнения.

Воробьев родился в поселке Самусь Томской области. В 2002 году он стал сотрудником СибФНКЦ, а в 2014 году возглавил его. Также Воробьев был депутатом Законодательной думы Томской области VI созыва.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Женщина-пассажир погибла в ночном ДТП в Томске

1 ноября 2020
Томские новости

Почти в 30 организациях Томской области выявили нарушения эпидрежима

16 ноября 2020
Томские новости

Жители села Кривошеино Томской области получили доступ к цифровым услугам «Ростелекома»

19 ноября 2020
Томские новости

С понедельника томские школьники выйдут на учебу в очном режиме

6 ноября 2020
Томские новости

Стрежевской спорткомплекс «Нефтяник» освоил дистанционные методы работы

28 октября 2020
Томские новости

Эксперты в Томске обсудят профессиональное здоровье и трудовое благополучие работников и предложат идеи для корпоративных программ здоровья

26 октября 2020
Томские новости

Решение об ограничении ночной работы кафе в Томской области примут с учетом мнения бизнеса

28 октября 2020
Томские новости

Мужчина, из лодки которого выпал и погиб ребенок, получил 2 года колонии-поселения в Томской области

12 ноября 2020
Томские новости

Иномарка и грузовик с полуприцепом столкнулись на трассе под Томском

20 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle