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Полицейские и спасатели будут патрулировать места возможного выхода на лед в Томской области

Безопасность, Томские новости, безопасный лед выход на лед когда можно ходить по льду Полицейские и спасатели будут патрулировать места возможного выхода на лед в Томской области

Накануне, 23 ноября, в Томской области стартовала акция «Безопасный лед», в рамках которой сотрудники различных ведомств, а также члены местного самоуправления будут патрулировать места возможного выхода на лед, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего в Томской области определено 153 участка, где высок риск провала людей и техники под лёд. Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки, несанкционированные переправы по льду, прибрежные территории населенных пунктов.

Профилактический эффект акции строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе не только специалистов МЧС России, но и сотрудников МВД России, Транспортной прокуратуры, представителей местной власти, старост населенных пунктов, организаций (Томская областная поисково-спасательная служба, ВОСВОД), ведомств, а также широкой общественности. Предполагается, что комплексный подход позволит охватить максимальное количество водоёмов и мест массового выхода людей на лед.

В патрулировании примут участие 145 групп, общей численностью более 400 человек.

Зимой акция «Безопасный лёд» будет проходить в пять этапов:
Первый этап — 23–29 ноября 2020 г.
Второй этап — 21–27 декабря 2020 г.
Третий этап — 25–31 января 2021 г.
Четвёртый этап — 22–28 февраля 2021 г.
Пятый этап — 22–28 марта 2021 г.

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