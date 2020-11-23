В отношении жены арестованного мэра Томска возбуждено уголовное дело

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

В отношении гендиректора ОАО «Томское пиво» Галины Кляйн возбуждено уголовное дело, сообщают адвокаты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна в телеграм-канале.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным следствия было оказано сопротивление при проведении обыска.

В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР уточняют, что «подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей».

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по версии следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска Ивана Кляйна. В этот же день гендиректора «Томского пива» Галину Кляйн вызвали из-за противодействия во время обыска.

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