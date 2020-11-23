Томичкам расскажут о планировании через «колесо жизненного баланса»

23 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На следующей неделе, 3 декабря, в «Точке кипения — Томск» (пр.Ленина, 26) пройдет очередная встреча женского клуба «Настоящая Я». Перед его участниками с лекцией «Планирование через колесо жизненного баланса» выступит кандидат психологических наук Юлия Сметанова.

Как сообщают организаторы, на встрече собравшимся помогут разобраться, как держать все сферы своей жизни в гармонии, увидеть, чему нужно уделить большее внимание и сформировать цели.

«В большинстве случаев к нам приходят женщины уже состоявшиеся, как правило 40+ лет. В таком возрасте женщины уже открыты к чему-то новому, к самопознанию. Когда базовая потребность закрыта — есть семья и дети, женщина начинает думать о себе, начинает интересоваться тем, что же ей на самом деле интересно, в какой области хотелось бы развиваться. Насколько это возможно, мы стараемся ответить на эти вопросы», — рассказывает директор клуба Диана Отмахова.

Для участниц клуба мероприятие бесплатное, для пришедших впервые предполагается организационный взнос в размере 300 рублей. Темы мероприятий определяются по запросам участниц клуба. Организаторы проводят анкетирование в мессенджерах, где общаются со всеми участницами или в инстаграме.

Мероприятия проводят два раза в месяц по четвергам. Следующее планируется 17 декабря. Стилист Валентина Вольф расскажет о тенденциях 2021 года, поможет составить базовый гардероб, расскажет, как скорректировать фигуру с помощью одежды и поделится другими модными лайфхаками.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Начало в 18.45.

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