Курица от «Сибагро» появилась в торговых сетях Томской области

23 ноября 2020 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Продукция томской птицефабрики «Сибагро» начала заполнять торговые сети в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае и на Алтае.

— Вслед за свининой в новой упаковке «Сибагро» пришел черед курицы. Это очень важный шаг для нас, — рассказывает руководитель департамента ультра фреш Андрей Грищенко. — Присутствие всех продуктовых позиций в едином бренде на полке супермаркета делает нас более заметными для покупателей. Это особенно важно для тех, кому наша продукция уже полюбилась. Ну, а тех, кто с нами еще не знаком, может порадовать широкий ассортимент.

Куриная продукция в охлажденном виде — голень, бедро, крыло, сердце, желудки и т.д. — уже доступна в таких супермаркетах, как Ярче, Мария Ра, Лама, Спар, Метро. В скором времени она появится в Ленте, Магните и Пятерочке.

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