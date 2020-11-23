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Томск борется за звание «Столицы тотального диктанта — 2021»

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Томск борется за выход в финал конкурса «Столица Тотального диктанта — 2021», который пройдет 10 апреля. Пять городов, вошедших в шорт-лист голосования, будут объявлены 24 ноября в 16.00 по томскому времени, сообщает пресс-служба администрации города.

У команд городов-финалистов будет два с половиной месяца, чтобы подготовиться к презентации города в финале конкурса «Столица Тотального диктанта ― 2020». На конференции проекта, которая пройдет 6 февраля 2021 года, жюри выберет победителя.

В 2021 году акция пройдет 10 апреля. Текст для Тотального диктанта написал Дмитрий Глуховский. В столице, которую определит выбор жюри, автор прочитает свой текст на главной площадке проекта, а все желающие написать смогут это сделать в рамках онлайн-марафона акции.

Отдать свой голос за Томск можно до 24 ноября 2020 года на официальном сайте проекта. Голосовать может любой желающий не чаще одного раза в 24 часа.

На момент создания материла Томск находится на шестом месте с 1 722 голосами. Лидирует Якутск. За него проголосовали 10 491 человек.

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