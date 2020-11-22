Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 203 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 254 человек. Пятеро зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Все страдали болезнями сердечно-сосудистой системы, у двоих был сахарный диабет и хронические болезни почек, у одного ожирение. На фоне коронавируса у пациентов развилась дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок.

У большинства вновь заболевших - 149 человек - есть признаки ОРВИ, у 10 пневмония. У остальных 44 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах находятся 39 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 16 862 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 11 491, умерших 151.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,97.

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