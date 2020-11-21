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Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 231 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 129 человек - есть признаки ОРВИ, у 15 пневмония. У остальных 55 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах находятся 57 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 16 659 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 237, умерших 146.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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