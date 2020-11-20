В Томской области третьи сутки подряд выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 209 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 218 человек. Трое скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, все страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, у двоих был сахарный диабет и хроническая болезнь почек. На фоне инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная недостаточность.

У большинства вновь заболевших - 143 человек - есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония. У остальных 47 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах находятся 54 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 16 460 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 006, умерших - 146.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,96.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: