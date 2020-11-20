Центр управления регионом открылся в Томской области

20 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Сегодня, 20 ноября, в Томской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Он должен стать площадкой по мониторингу, обработке и анализу обращений граждан с целью решения проблем органами власти, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Центры создаются во всех регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина и направлены на ускорение коммуникации между жителями и властью. ЦУР будет использовать в работе как официальные обращения граждан, так и опубликованные в открытых источниках, в частности, в социальных сетях и на интернет-форумах.

«Мы знаем немало успешных примеров реального решения проблем людей с помощью современных доступных сервисов. Центр управления регионом поможет власти всех уровней не только общаться с людьми в удобной для них форме и в кратчайшие сроки. Но и быстрее разбираться в причинах возникновения проблем, оперативно реагировать на их устранение, выстроить эффективную управленческую систему», — прокомментировал открытие ЦУР заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных.

Планируется, что ЦУР будет обеспечивать четкое межведомственное взаимодействие, направлять жалобы исполнителям и контролировать качество решений.



Наибольшее внимание центр уделит реагированию на сообщения о работе таких сфер, как здравоохранение, образование, социальная защита, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, обращение с твердыми коммунальными отходами и жилищно-коммунальный комплекс.

Также для выстраивания коммуникации с томичами власти города с 2018 года используют систему «Инцидент Менеджмент».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: