Персонажи сказочника Сутеева украсят ледовые городки Томска

20 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Герои сказок Владимира Сутеева появятся в ледовых городках Ленинского района Томска. Все композиции будут оборудованы светодиодной подсветкой, сообщает пресс-служба администрации города.

Центральный ледовый городок района расположится на территории лицея №7 (ул. Интернационалистов, 12). Здесь установят новогоднюю ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледовый лабиринт, новогоднюю композицию с подсветкой, а также сакуры на ледовых пьедесталах.

Также в планах администрации установка ледового городка у ТЦ «Мегаполис» (пр. Ленина, 217). Уже ведутся переговоры с социальным партнером по наполнению городка дополнительными ледовыми фигурами.

Накануне новогодних праздников в Ленинском районе будут открыты и ледовые катки.

Они появятся по адресам:

ул. Карла Маркса, 50;

ул. Интернационалистов, 12;

ул. Говорова, 36а;

ул. Береговая, 6.

Будут украшены общественные пространства и дворовые территории по адресам: ул. Кольцевой проезд, 12а, ул. Кольцевой пр-д, 18, ул. Береговая, 9, пер. Красный, 4, ул. Ленская, 51, пер. Баранчуковский, 35, пр. Мира, 41, ул. Кутузова, 8, ул. Амурская, 47, ул. Грибоедова, 9, — ул. Береговая, 5 (усл.).



«Мы проводим индивидуальную работу с организациями различных форм собственности, расположенных на территории Ленинского района для украшения фасадов зданий, в которых они располагаются. Предприниматели украсят праздничной иллюминацией и новогодней тематикой входные группы, витрины. Самые яркие композиции станут участниками муниципального конкурса «Зимний Томск», — отметила глава администрации Ленинского района Светлана Садковская.

Ранее сообщалось, что ледовый городок на тему сказок Андерсена появится у «Томских товаров». Какие катки появятся в Кировском районе в этому году — читайте по ссылке.

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