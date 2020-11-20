Эдуард Галажинский стал «Ректором года» по Сибирскому федеральному округу

20 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Вручение общенациональной премии «Ректор года — 2020» состоялось 19 ноября на Профессорском форуме в Москве. Эдуард Галажинский, возглавляющий Томский государственный университет, стал ректором года по Сибирскому федеральному округу. Премии победителям вручил министр Валерий Фальков, сообщает пресс-служба вуза.

«Ректор года» — первая в истории России премия, когда профессорское сообщество — научная элита России — дает независимую общественную оценку ректорам. Мы оценивали вклад ректора комплексно по набору показателей. И оценивали не конкретные вузы, а именно личность их лидеров. Уверен, что оценка профессорского сообщества — зачастую не менее важна, чем оценок ведомств», — сообщил председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб.

Экспертное жюри оценивало вклад ректора в развитие вуза, персональные достижения, его репутацию, оценку взаимодействия с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом. Другими критериями стали международное сотрудничество, медиаактивность, цифровизация и инновации в университете.

Председателем жюри премии выступил председатель Ассоциации поддержки профессуры Сергей Степашин, в жюри вошли ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева Владимир Трухачев, президент РУДН Владимир Филиппов, вице-президент РАН Ирина Донник, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, президент РАО Юрий Зинченко, ректор МГПУ Игорь Реморенко и другие.

Вручение премий «Ректор года», «Профессор года», «Декан года» состоялось в Москве в рамках Профессорского форума, который был организован Российским профессорским собранием и прошел 16–19 ноября. Цель форума — определение роли научной и образовательной элиты России в эффективной реализации национальных проектов, в том числе через взаимодействие и партнерство органов законодательной и исполнительной власти с научным и академическим сообществом.

Читайте интервью Томского Обзора с Эдуардом Галажинским по ссылке.

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