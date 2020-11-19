Иномарка и грузовик с полуприцепом столкнулись на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 19 ноября, под Томском столкнулись грузовой Volvo в составе полуприцепа и Suzuki, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.33 вблизи деревни Кандинка. По предварительным данным, 62-летний водитель грузовика, двигавшийся со стороны Томска, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим со стороны Юрги.

В результате происшествия водитель и пассажир Suzuki доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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