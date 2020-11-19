Пожарные на руках вынесли мужчину из горящей бытовки в Томске

19 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 19 ноября, в Томске произошел пожар в кирпичном гаражном боксе на ул.Александра Угрюмова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 7.06. К приезду пожарных горело внутри одной из двух бытовок. Существовала угроза распространения огня на припаркованные внутри бокса три грузовых автомобиля.

В бытовке на диване пожарные обнаружили мужчину — его вынесли на руках и передали врачам «скорой».

Возгорание удалось ликвидировать в 7.43. В результате обгорела вещная обстановка в бытовке, грузовые автомобили не пострадали.

На месте работали 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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