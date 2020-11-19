Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 201 новый случай заболевания COVID-19. Анализы подтвердили выздоровление 237 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства заболевших — 134 человека — есть признаки ОРВИ, у 17 пневмония. У остальных 50 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 55 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 16 251 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 788, умерших 140.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 0,97.

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